Кабмін схвалив статут «Національної суспільної телерадіокомпанії України»

Кабінет міністрів України схвалив статут «Національної суспільної телерадіокомпанії України».

«Для успішного створення Національного суспільного телебачення і радіомовлення в Україні затвердження статуту мовника є необхідною умовою. Із цією метою, Держкомтелерадіо розробило відповідний проект статуту. Сьогодні є єдиний шанс затвердити Статут НСТУ для того, щоб у січні 2017 року зареєструвати юридичну особу ПАТ НСТУ. В іншому випадку реформу буде зірвано», – сказав міністр інформаційної політики України Юрій Стець на засіданні у ряду.

Створення Суспільного мовлення розпочалося приблизно два роки тому, у квітні 2014 року Верховна Рада ухвалила закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні». Закон передбачає, що на базі державних мовників НТКУ, НРКУ, ДТРК, ТРК Криму створять публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (НСТУ). Пізніше президент підписав цей закон.