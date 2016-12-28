Лутковська просить Москалькову ініціювати переведення Клиха ближче до кордону з Україною

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить уповноваженого з прав людини в Росії Тетяну Москалькову ініціювати переведення засудженого в Росії українця Станіслава Клиха в установу, розташовану якнайближче до кордону з Україною.

«Валерія Лутковська просила розглянути можливість направлення Станіслава Клиха до установи, яка розташована якнайближче до кордону з Україною, щоб родичі могли відвідувати його», – йдеться в повідомленні прес-служби омбудсмена за підсумками зустрічі Лутковської з Москальковою.

Як зазначили в офісі Лутковської, Москалькова, у свою чергу, повідомила про істотні зрушення в питанні переміщення українців, що відбувають покарання на території анексованого Росією Криму, в інші установи для подальшого відбування покарання на території материкової України.

26 травня суд у Чечні засудив громадина України Миколу Карпюка до 22,5 років, а Станіслава Клиха – до 20 років позбавлення волі. У жовтні Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на вирок.

Колегія присяжних у Верховному суді Чечні 19 травня визнала українців винними в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років, загибелі й пораненні кількох десятків російських солдатів.

Захист Карпюка і Клиха наполягав на знятті звинувачень у зв’язку з закінченням терміну давності за всіма інкримінованими статтями, адвокати вимагали припинити переслідування українців.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав їх політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Клих і Карпюк стали жертвами «пародії на правосуддя».