Меджліс закликав правозахисників вплинути на Росію в питанні кримчанина Халілова

Меджліс кримськотатарського народу виступив із заявою, в якій назвав дії влади Росії щодо депортованого з Криму Недіма Халілова «злочинними», а також звернувся за допомогою до міжнародних правозахисників. Текст заяви розмістив 28 грудня у Facebook голова Меджлісу Рефат Чубаров.

«Меджліс кримськотатарського народу засуджує злочинні дії Російської Федерації і незаконних органів російської окупаційної влади в Криму щодо Недіма Халілова, а також попереджає всіх причетних до цих злочинів посадових осіб про невідворотність покарання. Закликає міжнародні правозахисні організації терміново зв’язатися з урядом Росії з питання гарантування безпеки життя і здоров’я Недіма Халілова», – йдеться в заяві.

Напередодні повідомлялося, що депортованого кримського активіста Недіма Халілова, який більше ніж місяць тому оголосив голодування у фільтраційному спецприймальнику в Краснодарському краї Росії, збираються госпіталізувати. Російські правозахисники розповіли, що Халілов схуд на 20 кілограмів.

Халілов раніше написав заяву в російські правоохоронні органи про відмову від госпіталізації в разі погіршення стану здоров’я.

7 листопада, за рішенням підконтрольного Кремлю суду кримського татарина Недіма Халілова вивезли за межі анексованого Криму. Халілову дали можливість заїхати додому, взяти теплі речі, гроші й документи. Зараз Халілов перебуває у фільтраційному пункті в Краснодарському краї Росії.