Кличко: у Києві – понад 2 тисячі незаконних МАФів

Понад дві тисячі малих архітектурних форм (МАФів) у Києві працюють без необхідних дозвільних документів, заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

На спільному з генеральним прокурором України Юрієм Луценком брифінгу 28 грудня Кличко зазначив, що два роки тому в столиці України було близько 20 тисяч МАФів.

«На сьогодні більше ніж три тисячі МАФів у Києві розміщуються законно... Понад дві тисячі необхідно буде перенести і трохи більше ніж дві тисячі не мають будь-яких документів», – сказав Кличко.

Водночас генпрокурор заявив, що виступає за знесення в Києві незаконно встановлених МАФів, але наголошує, що цей процес має відбуватися у цивілізований спосіб.

«Я категорично за політику демонтажу незаконних МАФів – вони не просто спотворюють обличчя столиці, вони не платять податки, але боротися з ними треба в законний спосіб – незаконні будівлі треба демонтувати, підкреслюю – не зносити, а демонтувати», – сказав Луценко.

Насамперед, за словами генпрокурора, у нього є зауваження до поліції і комунальних служб Києва, які не спрацювали належним чином під час роботи з МАФами в районі станції метро «Політехнічний інститут».

22 грудня київська поліція повідомила, що під час демонтажу МАФів у Києві постраждало п’ятеро людей – троє цивільних і двоє правоохоронців.

Останніми роками в столиці триває боротьба зі стихійним розміщенням торговельних кіосків у невідведених для цього місцях, або за відсутності необхідної документації. Часто демонтаж комунальними службами так званих МАФів (малих архітектурних форм) закінчується сутичками і протестами.