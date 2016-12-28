Уряд затвердив розмір мінімальної академічної стипендії на рівні 1100 гривень

Кабінет міністрів затвердив розмір мінімальної академічної стипендії, яка виплачується на основі рейтингу, на рівні 1100 гривень, а розмір підвищеної стипендії – 1 600 гривень в 2017 році. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

Як заявив перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, основою для формування рейтингу буде успішність студентів, також можуть бути інші показники.

Він також зазначив, що для окремих важливих спеціальностей розміри стипендій будуть підвищені, зокрема для вчителів математики, інформатики, природничих наук, деяких інженерних спеціальностей (гірське і нафтогазової справи) –1400 гривень, а підвищена – 2360 гривень.

Рішення ухвалили з умовою подальшого доопрацювання.

Раніше Мінфін запропонував Міносвіти і Мінсоцполітики України перейти на «європейську практику», коли стипендії сплачуються не всім, і запровадити академічні стипендії для найбільш обдарованих студентів і соціальні – для тих, кому потрібна підтримка. У студентів це викликало побоювання, що стипендію скасують.