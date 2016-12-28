Друга «чорна скринька» російського Ту-154 в хорошому стані – комісія

Другий бортовий самописець Ту-154, який зазнав аварії в Чорному морі – в хорошому стані, заявили після первинного огляду в комісії з розслідування причин авіакатастрофи.

Старший інженер комісії Дмитро Попов в ефірі телеканалу «Росія-24» зазначив, що зовнішній стан самописця дозволяє припустити, що морська вода не потрапила всередину пристрою, і магнітна стрічка збереглася.

Другий бортовий самописець Ту-154 знайшли і підняли на поверхню 28 грудня. Основну «чорну скриньку» виявили напередодні, її вже доставили в дослідницький центр ВПС Росії.

Ту-154 Міноборони Росії зазнав аварії вранці 25 грудня незабаром після зльоту. На борту перебували 92 людини, серед них – учасники ансамблю пісні і танцю імені Александрова, голова фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза, журналісти і військовослужбовці. Літак прямував до Сирії.

За останніми даними, рятувальники виявили в Чорному морі тіла 15 загиблих і 239 фрагментів людських останків. Пошукові роботи тривають.