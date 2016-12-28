Суд оголосив перерву у розгляді клопотання щодо заочного засудження Януковича

Печерський районний суд Києва оголосив перерву засіданні, під час якого розглядається клопотання Генеральної прокуратури про можливість заочного засудження колишнього президента України Віктора Януковича.

Суд оголосив перерву до з’ясування питання щодо зміни підсудності.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що захист подав заяву щодо зміни підсудності до Апеляційного суду Києва 26 грудня, а розгляд справи має відбутися протягом п’яти робочих днів з моменту її подачі.

Натомість представники обвинувачення вважають клопотання про зміну суду незаконним та необґрунтованим.

За словами прокурора Олександра Кравченка, нормами Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що розгляд подібних клопотань відбувається тим районним судом, де розташований слідчий орган, а його юридична адреса – вулиця Різницька 15 у Печерському районі Києва.

Раніше захисники екс-президента клопотали про допит їхнього підзахисного,а Янукович висловлював готовність свідчити по відео-зв’язку. Його адвокати наполягають на тому, що Янукович не може давати свідчення в Україні через загрозу його життю та здоров’ю, бо він, за їхніми словами, є «найбільш небажаним свідком». Печерський суд відмовив у задоволенні клопотання, а прокурори кажуть, що у такому форматі його допит неможливий.

«Янукович є підозрюваним. Він буде допитуватись тільки у слідчого прокурора або в суді. Ніякого відеозв’язку не буде», – сказав Олександр Кравченко.

Крім того, на попередніх засіданнях адвокати клопотали про відвід прокурорів та судді, але ці клопотання суд не задовольнив.

Наприкінці листопада Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язкуу справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив текст підозри.

Згодом у ГПУ уточнили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада цього року. Захист Януковича заявляє, що 28 листопада підозра була оголошена з порушенням законодавства.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.