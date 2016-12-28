Командиру взводу київської поліції оголосили підозру в справі про розгін Майдану

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому заступнику командира взводу однієї з оперативних рот підрозділу міліції особливого призначення «Беркут» при київському управлінні, який досі працює в поліції, у справі щодо побиття студентів на майдані Незалежності у 2013 році.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, його підозрюють у перевищенні влади й службових повноважень, що супроводжувались насильством, болісними й такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування та в умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

«Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної на теперішній час посади командира взводу полку міліції особливого призначення № 1 Головного управління національної поліції України в місті Києві», – повідомляє ГПУ.

За даними відомства, загалом за цим епізодом повідомили про підозру 17 особам, стосовно п’яти обвинувальні акти розглядаються в суді, 10 осіб перебувають в розшуку, стосовно ще одного підозрюваного слідство завершене – відбувається ознайомлення з матеріалами провадження.

Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів та виконавців цих злочинів триває, додали в ГПУ.

У ніч на 30 листопада 2013 року, коли бійці нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» розігнали мирну акцію протесту на Майдані в Києві, від дій міліції потерпіли 84 людини, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Після цього, 1 грудня 2013 року, на вулиці Києва на віче вийшли кілька сотень тисяч людей.