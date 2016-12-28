Депутат Рибалка отримав 130 тисяч гривень роялті від компанії «Чиста планета» – #Точно

У грудні народний депутат України Сергій Рибалка отримав 130 756 гривень роялті від товариства з обмеженою відповідальністю «Чиста планета». Така інформація міститься у Єдиному державної реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

За даними держреєстру, компанія «Чиста планета» займається виробництвом гігієнічно-побутових товарів – серветок, мила, товарів для прибирання, сміттєвих пакетів. Наразі її власником у реєстрі зазначений Лаврінець Олексій Володимирович.

Проте власником вищезгаданої компанії через корпорацію S.Group є родина Сергія Рибалки. Його брат очолює раду директорів S.Group, у той час як батько депутата очолює напрямок з виробництва снеків. У 2015 році їхня продукція під брендами «SEMKI», «Snekkin», «Козацька слава», «Мачо», «KartoFan», «Мій Рибалка», «Red» и «Lavka» займала більше ніж 60% ринку снеків в Україні.

Як зазначено у електронній декларації за 2015 рік, Сергій Рибалка не володіє жодними корпоративними правами, проте має право на 9 патентів і торгових знаків. У 2015 році парламентар отримав роялті від родинних компаній. «Снек експорт» сплатив Рибалці 3 540 000 гривень, «Чиста планета» – 860 000 гривень.

У жовтні 2016 року журналісти програми «Схеми» опублікували деталізований матеріал про офшорні зв’язки українських та кіпріотських компаній родини Рибалок.

Сергій Рибалка вперше обраний народним депутатом у 2014 році за партійним списком «Радикальної партії Олега Ляшка» під номером 22. Рибалка одразу очолив комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики й банківської діяльності.

До слова, лідер однойменної політичної партії Олег Ляшко називав Сергія Рибалку одним з головних спонсорів передвиборчої гонки.

На момент обрання Сергій Рибалка був радником генерального директора з юридичних питань товариства з обмеженою відповідальністю «Снек експорт».