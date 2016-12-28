РУСАДА заявляє про «перекручення» слів свого керівника про допінг у спорті

У Російському антидопінговому агентстві (РУСАДА) назвали «перекрученими» і «вирваними з контексту» слова керівника відомства Анни Анцеліович про застосування допінгу в російському спорті.

Раніше американська The New York Times оприлюднила статтю, де цитувала слова Анцеліович про те, що застосування допінгу було «інституційною змовою». Однак, як стверджують в РУСАДА, таким чином голова агентства лише вказала на те, що в другій частині доповіді незалежного експерта Річарда Макларена не використовувалися слова «державна система допінгу», що, на думку Анцеліович, виключило можливу причетність вищого керівництва країни.

У РУСАДА заявляють, що журналісти The New York Times вирвали ці слова з контексту, створивши враження, що в Росії визнали існування державної системи допінгу. Раніше в достовірності слів Анцеліович засумнівався речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він закликав їх «перевірити».

Всесвітнє антидопінгове агентство представило дві доповіді про допінг у російському спорті. Річард Макларен за підсумками розслідування дійшов висновку, що до махінацій причетні російські спортивні чиновники. Росія відкидає звинувачення.