МОЗ: найвищий показник захворюваності на грип і ГРВІ зафіксований на Київщині

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській області, а найменший – у Харківській, повідомляє Центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ.

Як повідомляє прес-служба центру, за звітний 51 тиждень 2016 року (12 – 27 грудня) на грип та ГРВІ захворіли понад 419 тисяч людей (з них 61,7% – діти), це на 11,3 % більше порівняно з минулим тижнем.

У відомстві зазначають, що під час звітного періоду в 21 областях України та Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги від 1,5 % в Луганській до 71,6 % в Київській, в Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Чернівецькій областях зареєстроване перевищення показників понад в 2 рази.

В Одеській, Івано-Франківській та Харківській областях показники знаходяться нижче епідемічного рівня, додають у МОЗ.

За даними центру грипу Міністерства охорони здоров’я України, станом на 22 грудня в 17 областях України і Києві інтенсивні показники захворюваності на грип і ГРВІ перевищили епідемічні пороги, найвищий показник захворюваності зареєстрований у Києві, найменший – у Закарпатській області.

В Україні зафіксували п’ять смертей від ускладнень, викликаних грипом.

У цьому сезоні домінує штам вірусу грипу типу А(H3) сезонний, що визначений у 64,9 % випадків.

Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону грипу, а в разі захворювання – звертатися до медиків.