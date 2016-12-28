ГПУ призначила ще одну експертизу у провадженні щодо ДТП з участю Толстошеєва

Генпрокуратура призначила ще одну судово-медичну експертизу у кримінальному провадженні щодо дорожньо-транспортної пригоди біля станції метро «Лівобережна» у Києві з участю Станіслава Толстошеєва.

«Експертиза підтвердила, що Толстошеєв впав у такий медичний стан, який не дозволяв йому керувати автомобілем», – сказав генпрокурор Юрій Луценко, додавши, що у крові Толстошеєва алкоголю і наркотиків не виявили.

За словами генпрокурора, призначили ще одну експертизу.

У Києві у січні 2016 рокуодна людина загинула і одна опинилася в лікарні, коли автомобіль вилетів на тротуар і протаранив піцерію біля метро «Лівобережна». За кермом був 21-річний Станіслав Толстошеєв, син успішного бізнесмена з Дружківки на Донеччині, який пізніше заявив, що в нього був епілептичний напад і він знепритомнів за кермом. Його адвокати надали відповідну довідку від лікарів.

Згодом у прокуратурі Києва повідомили про закриття кримінального провадження, оскільки результати експертиз підтвердили, що під час ДТП водій перебував у стані, коли він не контролював себе.

Проте генеральний прокурор Юрій Луценко вирішив скасувати постанову про закриття кримінального провадження щодо смертельної ДТП.