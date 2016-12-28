Кабмін: Фонд гарантування вкладів отримає кредит майже на 8 мільярдів гривень

Кабінет міністрів України вирішив виділити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредит на суму понад 7,9 мільярда гривень. Відповідне рішення закріплене постановою уряду від 28 грудня, оприлюдненою на сайті Кабміну.

«Міністерство фінансів з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснює випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 7 941 000 000 гривень зі строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 10 відсотків річних в обмін на векселі, видані Фондом на тих самих умовах, з виплатою відсотків за векселями одночасно з оплатою векселя», – йдеться в документі.

Відповідно до рішення, випуск паперів буде здійснений у рамках норм закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік».

Раніше Кабмін доручив Міністерству фінансів здійснити випуск 15-річних облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму майже 117 мільярдів гривень під 10,5% річних для докапіталізації найбільшого в Україні банку «ПриватБанк», націоналізованого за рішенням уряду.