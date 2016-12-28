Сенатор Ґрем: на Росію і Путіна чекають суворі санкції через кібератаки

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем (штат Південна Кароліна) заявляє, що Москва та президент Росії Володимир Путін наштовхнуться на посилення санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США, за якими, ймовірно, стоїть Росія.

28 грудня під час перебування у Латвії Ґрем заявив, що Конгрес розслідуватиме обвинувачення щодо втручання Москви у президентські вибори у США.«Підтримувані обома партіями санкції Конгресу вдарять сильно по Росії, особливо по Путіну», – сказав Ґрем.

Ліндсі Ґрем не уточнив, про які конкретно санкції може йтися.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.

Наразі сенатори-республіканці Ліндсі Ґрем і Джон Маккейн, а також сенатор-демократ Еймі Клобучар перебувають з триденним візитом у країнах Балтії, потім вони вирушать до України, Грузії та Чорногорії.