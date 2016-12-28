Трамп: Обама перешкоджає плавній передачі влади

Президент США Барак Обама створює перешкоди в процесі передання влади наступникові, заявляє обраний президент країни Дональд Трамп.

«Я роблю все можливе, щоб не звертати уваги на численні провокаційні заяви президента Обами і на створювані перешкоди. Я думав, що у нас буде плавна передача влади. Але це не так», – написав Трамп у Twitter.

Дональд Трамп, який вступає на посаду 20 січня, висловлював бажання поліпшити відносини США з Росією, що різко погіршилися після агресії Росії в Україні, її підтримки сирійського президента Башара Асада у війні в Сирії, а також після інформації, що хакери, які діяли за наказом російської влади, втручалися у хід виборів у США.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ Росії різко розкритикували закон про видатки на оборону США, підписаний президентом Бараком Обамою, і звинуватили його в намаганні нав’язати «антиросійську» політику майбутній адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.