КМДА: у Києві фіксується зниження захворюваності на грип і ГРВІ на понад 20 %

У Києві фіксується зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 20,4% порівняно з аналогічним періодом минулого тижня, за останні дні – 26 та 27 грудня – зареєстровані понад 16 тисяч хворих. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Зниження відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, серед дорослого населення спостерігається зниження рівня захворюваності на 14,5%, а серед дітей – на 24,1%. Серед школярів спостерігається зменшення рівня захворюваності на грип і ГРВІ (на 36,5%)», – сказав Поворозник, якого цитує прес-служба КМДА.

За даними центру з контролю та моніторингу захворювань МОЗ, найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській області, а найменший – у Харківській.

В Україні зафіксували п’ять смертей від ускладнень, викликаних грипом.

У цьому сезоні домінує штам вірусу грипу типу А(H3) сезонний, що визначений у 64,9 % випадків. Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону грипу, а в разі захворювання – звертатися до медиків.