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28 грудня 2016, Київ 18:40
Новини | Міжнародні

Росія і Туреччина підготували угоду при перемир’я у Сирії – Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу

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Анкара і Москва підготували угоду щодо припинення вогню у Сирії, повідомив 28 грудня голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За його словами, документ, у якому накреслене політичне вирішення конфлікту, «готовий», і обидві сторони можуть «імплементувати його у будь-який час».

Чавушоглу зазначив, що режим припинення вогню не поширюється на «терористичні організації».

Його заява з’явилася після того, як сирійська державна інформагенція Anadolu повідомила, що режим припинення вогню у Сирії має набути чинності після півночі. Агенція повідомила, що план щодо перемир’я поширюється на місто Алеппо, і дозволить евакуацію цивільних по всій країні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не може коментувати повідомлення Anadolu, оскільки немає «достатньо інформації».

Представники сирійської влади цих повідомлень наразі не коментували.

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