Суд скасував рішення про арешт бізнесмена-втікача Курченка

Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського районного суду про арешт українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

28 грудня у прес-службі суду повідомили, що у середу суд розглянув апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду про арешт Курченка.

«Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року, якою задоволено клопотання заступника начальника третього відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ про обрання щодо Курченка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – скасувати», – мовиться упостанові Апеляційного суду.

Апеляційний суд постановив нове рішення, яким відмовив у задоволенні клопотання ГПУ про обрання щодо Курченка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

22 березня Генпрокуратура оголосила Сергію Курченку підозру за вчинення злочинів у банківській галузі. Раніше ГПУ оголосила Сергію Курченку підозру щодо розкрадання майна держпідприємства «Укргазвидобування».

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

Раніше Генпрокуратура визнала групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка, яку пов’язують з «Сім’єю» колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010–2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України».