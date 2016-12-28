НБУ знизив офіційний курс гривні на 24 копійки

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на більше ніж 24 копійки – до 26,89 гривні за долар.

У попередній торговельний день НБУ знизив офіційний курс гривні на майже 29 копійок.

Раніше Національний банк України повідомив, що з метою згладжування надмірного зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку оголосив аукціон із продажу до 100 мільйонів доларів.

Перед цим у Нацбанку пояснили, що надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку пов’язаний з різдвяними вихідними в США та Європі і зростанням попиту на валюту на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ.