Суд в анексованому Криму переніс на 16 січня засідання в справі Чийгоза

У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму 28 грудня відбулося останнє цього року засідання у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Як повідомляє адвокат Чийгоза Микола Полозов, наступне засідання призначене на 16 січня 2017 року.

У ході сьогоднішнього засідання продовжилося дослідження речових доказів – фотографій подій 26 лютого 2014 року.

«Ознак масових заворушень на фотографіях не видно, також на них відсутній свідок звинувачення Ейваз Умеров, який заявляв, що допомагав робити коридор. Ахтем Чийгоз у цей час був зовсім в іншій частині двору Верховної Ради АРК і на фотографіях теж зображений», – повідомив Полозов.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Раніше кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня.