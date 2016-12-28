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28 грудня 2016, Київ 20:11
Новини | Політика

МЗС: Коста-Ріка запровадила безвізовий режим для громадян України

(©Shutterstock)

(©Shutterstock)

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Коста-Ріка запровадила безвізовий режим для громадян України на подорожі до 90 днів, повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.

«Необхідною вимогою в’їзду до країни є наявність паспортного документа, термін дії якого повинен бути не менше ніж 90 днів на момент запланованого виїзду з Коста-Ріки», – йдеться в повідомленні.

Як зауважили в департаменті, при виїзді з території держави потрібно буде сплатити збір у розмірі 29 доларів США, незалежно від типу паспортного документа.

Як очікується, 2017 року Україна зможе отримати безвізовий режим з країнами Євросоюзу. Раніше в ЄС вирішили, що після всіх затверджень рішення про безвізовий режим для України, так само як і для Грузії, може набути чинності тільки разом із новим механізмом припинення таких безвізових режимів для будь-якої з шести десятків країн світу, щодо яких такі режими діють. Його ще має затвердити Рада ЄС. Точна дата набуття ним чинності наразі не відома.

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