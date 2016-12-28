Російська сторона заявляє про обстріли свого посольства у Сирії

МЗС Росії заявляє про обстріли російського посольства у Дамаску, які, за даними російської сторони, 28 грудня відбувалися двічі.

Російська сторона називає обстріли «терористичними» провокаціями, спрямованими на зрив мирного врегулювання у Сирії.

За повідомленням МЗС Росії, один обстріл влучив у внутрішній двір, інший – поцілив біля дипломатичного представництва.

«Мусимо заявити, що лишається реальна загроза для посольства Росії і його співробітників з боку терористичних угруповань, які закріпилися на околицях Дамаска», – заявили у російському МЗС. «Це знову підтверджує нагальну необхідність викорінення всіх таких осередків тероризму», – зазначили у російському закордонному відомстві.

Росія підтримує сирійського президента Башара аль-Асада у громадянській війні, яка у цій країні триває близько шести років.