Уряд дозволив Міноборони самостійно купувати Харчі – Полторак

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить Міноборони самостійно складати каталог продуктів харчування і купувати їх, повідомив міністр оборони Степан Полторак.

«Тепер закупівлі продуктів харчування будуть проводитися згідно з затвердженим оборонним відомством каталогом продуктів. Каталог продуктів харчування призначений для формування добового меню з урахуванням таких критеріїв як енерговитрати осіб, які харчуються, та ціни на продукти харчування. Це дасть змогу Міністерству оборони визначати потребу та закуповувати продукти харчування у межах бюджетних коштів», – зазначив Полторак 28 грудня на своїй сторінці у Facebook.

Радник президента України Юрій Бірюков назвав це першою за 10 років фундаментальною реформою системи харчування військовослужбовців. За його словами, з квітня 2017 року розпочинається планове переведення Збройних сил України на нову систему харчування.