В ОБСЄ підтверджують кібератаку на організацію на початку листопада

Організація з безпеки і співробітництва в Європі постраждала від потужної кібератаки, повідомила 28 грудня речниця ОБСЄ Урсула Фрезе.

В інтерв’ю Радіо Свобода вона сказала, що атака, вперше про яку повідомило французьке видання Le Monde, відбулася на початку листопада.

За словами Урсули Фрезе, ОБСЄ стало відомо про серйозний інцидент щодо інформаційної безпеки, який порушив конфіденційність її ІТ-мережі. Але, зазначила вона, кібератака не порушила роботу організації.

«ОБСЄ могла працювати, оскільки її комп’ютерна мережа не була пошкоджена під час атаки», – зазначила Фрезе.

Згідно з інформацією Le Monde, західні спецслужби вважають, що російська хакерська група APT28 відповідальна за цю кібератаку. За інформацією французького видання, саме ця хакерська група стоїть за атаками на керівництво Демократичної партії під час президентської кампанії у США.

Речниця ОБСЄ не змогла підтвердити цих звинувачень.