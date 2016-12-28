Дніпро: під час демонтажу білбордів невідомі пошкодили автівки комунальників – мерія

У Дніпрі під час демонтажу незаконних рекламних конструкцій невідомі пошкодили кілька спецавтівок комунальників, водії були травм. Про це 28 грудня повідомив начальник управління правового забезпечення міськради Дніпра Артем Павлов.

За його даними, представникам міських служб, які у середу, за рішенням суду, розпочали демонтаж незаконних рекламних конструкцій, заважали працювати молодики спортивної зовнішності. Водночас він не повідомив, скільки саме водіїв постраждало.

«Наразі відомо, що деяких «тітушок» затримали правоохоронці», – зазначив Артем Павлов.

Посадовець також повідомив, що «усі дії з демонтажу проводилися на підставі рішення Індустріального районного суду, яке набуло чинності». У рішенні мовиться про близько 200 конструкцій.

Як зазначив Павлов, рекламні носії у місті встановлювали хаотично – в охоронних зонах інженерних комунікацій, ближче, ніж за 10 метрів від проїжджої частини, на пішохідних переходах та перехрестях, тепер їхній демонтаж – «це необхідність».

У поліції підтвердили, що під час демонтажу білбордів у середу сталась штовханина: близько 30 невідомих намагались завадити комунальникам зносити конструкції, ті викликали правоохоронців. П’ятеро осіб затримані поліцією для з’ясування обставин.

Водночас в опозиційній до мера фракції «Громадська сила» зазначають, що частина білбордів, які суд вирішив знести, належала представникам партії, відтак в демонтажі вбачають політичний підтекст.

Голова фракції Катерина Збарська на своїй сторінці у Facebook зазначила, що про рішення суду мали бути поінформовані передусім власники майна.

За даними мерії, 28 грудня у Дніпрі розпочалася перша хвиля демонтажу незаконних рекламних конструкцій. Вулиці міста очистили від кількох десятків споруд, які загрожували життю та здоров’ю жителів.