Українець Василь Іванчук став чемпіоном зі швидкісних шахів

Український гросмейстер Василь Іванчук став чемпіоном світу із швидких шахів, обігравши норвежця Маґнуса Карлсена та колишнього чемпіона планети Віші Ананда з Індії. Змагання відбувалося 28 грудня у Досі, що у Катарі.

Раніше у середу українка Анна Музичук перемогла у чемпіонаті світу зі швидких шахів. Вона перемогла у чемпіонаті достроково. Попереду залишається ще один тур, але за кількістю очок українку визнали переможницею.

Президент України Петро Порошенко привітав Іванчука та Музичук з перемогою.