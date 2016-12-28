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29 грудня 2016, Київ 00:39
Новини | Суспільство

Українець Василь Іванчук став чемпіоном зі швидкісних шахів

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Український гросмейстер Василь Іванчук став чемпіоном світу із швидких шахів, обігравши норвежця Маґнуса Карлсена та колишнього чемпіона планети Віші Ананда з Індії. Змагання відбувалося 28 грудня у Досі, що у Катарі.

Раніше у середу українка Анна Музичук перемогла у чемпіонаті світу зі швидких шахів. Вона перемогла у чемпіонаті достроково. Попереду залишається ще один тур, але за кількістю очок українку визнали переможницею.

Президент України Петро Порошенко привітав Іванчука та Музичук з перемогою.

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