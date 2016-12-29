У Росії різко розкритикували карикатури Charlie Hebdo щодо ТУ-154

У Росії різко розкритикували карикатури французького журналу Charlie Hebdo щодо катастрофи російського літака ТУ-154.

«Блюзнірськими карикатурами на трагедію з ТУ-154 співробітники Charlie Hebdo остаточно викреслили себе не тільки з лав журналістів, а й з числа цивілізованих людей. Це повна аберація свідомості і втрата людської гідності», – зазначив уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов на своїй сторінці у Facebook.

Віце-спікер Держдуми Росії Ірина Ярова також виспупила з різкою критикою щодо карикатур Charlie Hebdo.

«Карикатура Charlie Hebdo поза людською мораллю і поза законом. Це екстремізм, який не має відношення до журналістики і творчості», – заявила Ярова, яку цитує російська агенція «РИА Новости».

Charlie Hebdo опублікував на своєму сайті карикатуру щодо катастрофи російського Ту-154, на борту якого перебували артисти ансамблю імені Александрова. Карикатура зображує падіння літака, на тлі якого соліст ансамблю виголошує довгий звук «а». Підпис під зображенням – «Репертуар хору Червоної армії розширюється». На другий карикатурі також зображене падіння літака, але з іншим підписом – «Погані новини... Путіна всередині не було».

Ту-154 Міноборони Росії зазнав аварії вранці 25 грудня незабаром після зльоту. На борту перебували 92 людини, серед них – учасники ансамблю пісні і танцю імені Александрова, голова фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза, журналісти і військовослужбовці. Літак прямував до Сирії.

За останніми даними, рятувальники виявили в Чорному морі тіла 15 загиблих і 239 фрагментів людських останків. Пошукові роботи тривають.