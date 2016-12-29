За минулу добу бойовики відкривали вогонь на Донбасі півсотні разів – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО у четвер повідомили, що упродовж минулої доби проросійські сепаратисти 50 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі. Як йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook, відбулось також бойове зіткнення із сепаратистами в районі населеного пункту Крута Балка.

Повідомляється також, що впродовж середи сепаратисти атакували позиції ЗСУ на всіх напрямках – маріупольському, донецькому та луганському, використовуючи переважно важке озброєння.

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» ще не повідомляли про ситуацію за останні години на підконтрольних донецьким та луганських сепаратистам територіях.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.