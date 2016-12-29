Новий генсекретар ООН хоче зустрічі з Трампом після заяв про зміни в організації

Новий, дев’ятий, генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш заявив, що хоче зустрітися з Дональдом Трампом після відновлення обраним президентом США риторики про серйозні зміни в глобальній організації.

Ґутерріш, який змінить нинішнього очільника ООН Пан Ґі Муна з 1 січня, заявив 28 грудня, що хоче, «налагодити конструктивний діалог» з Трампом якомога швидше.

«Це, звичайно, в моїх інтересах, щоб якомога швидше відвідати його. Сполучені Штати не тільки головний донор Організації Об'єднаних Націй, але один з основних елементів у його діях», – сказав Ґутерріш.

Дональд Трамп 28 грудня, що використовуватиме важелі американського фінансування ООН з метою змін в організації. Водночас про які зміни йдеться Трамп не уточнив.

«ООН має такий величезний потенціал, але він не використовується. Коли ви бачили, щоб ООН вирішувала якісь проблеми? Вони цього не роблять. Вони створюють проблеми», – сказав Трамп. Він додав: якщо організація не використовує свій потенціал, то це «марна трата часу і грошей».

Трамп неодноразово заявляв, що на ООН після його вступу на посаду очікують реформи.