Голова Республіки Сербської заявив про відмову посольства США у дипломатичній візі

Президент Республіки Сербської Мілорад Додик заявив, що посольство США в Боснії і Герцеговині відхилило його прохання про дипломатичну візу. За словами Додика, такий документ дав би йому можливість прибути у січні в США на інавгурацію обраного президента Дональда Трампа.

Держана телерадіокомпанія RTRS повідомила, що американське посольство мотивувало відмову тим, що Додик не збирається вирушати туди як представник Боснії і Герцеговини.

Додик заявив, що запрошення на інавгурацію Трампа отримав з оточення обраного президента США.

Президент Республіки Сербської повідомив, що минулого тижня мав телефонну розмову із заступником помічника Держсекретаря США Хойтом Йї, який попросив його відмовитися від політики його проросійської сепаратистської партії і прийти до прокуратури Боснії і Герцоговини.

Додик заявив, що «режисером» розмови Хойта Йї була посол США в Боснії і Герцеговині Морін Кормак. RTRS повідомила, що Йї «звинуватив Додика в у заведенні Боснії і Герцеговини в глухий кут на її шляху до ЄС». Інформації про розмову такого змісту від Держдепартаменту США немає.