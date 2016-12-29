США невдовзі оголосять про заходи щодо Росії через кібератаки під час президентської кампанії – ЗМІ

Низка новинних ЗМІ США 28 грудня повідомила, що Сполучені Штати найближчим часом оголосять заходи щодо Росії через кібервтручання в ресурси Демократичної партії з метою допомогти у перемозі республіканцю Дональду Трампу.

Як передають Reuters, The Washington Post та інші засоби масової інформації з посиланням на поінформованих посадовців, цими заходами можуть бути цільові економічні санкції, висунення обвинувачень відомим хакерам, обмеження щодо російських дипломатів, а також оприлюднення «незручної» інформації про російських чиновників. Повідомляється, що одночасно будуть використовуватися кроки щодо осередків російських хакерів.

Напередодні американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що Москва та президент Росії Володимир Путін наштовхнуться на посилення санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США, за якими, ймовірно, стоїть Росія. Ґрем заявив, що Конгрес розслідуватиме обвинувачення щодо втручання Москви у президентські вибори у США.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп. Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія обіцяє США кроки у відповідь у разі запровадження нових економічних санкцій проти Москви.