Виробник літаків, які зняли з рейсів у Росії та Мексиці, заявив про усунення дефектів до кінця січня

Виробник російських літаків Sukhoi Superjet 100 заявив, що усуне дефекти в своїх літаках до кінця січня після того, як через безпекові проблеми було скасовано політ 18 літаків цього типу в Мексиці та Росії.

Виробник повідомив, що спільно з експертами завершив огляд парку літаків 28 грудня і виявив дефект в хвостовій частині літака.

Компанія «Цивільні літаки Сухого» заявила, що дефект не є «критичним».

«Вузол має багаторівневу систему резервування та володіє запасом міцності, що більш ніж у два рази перевищує експлуатаційні навантаження», – йдеться в повідомленні компанії.

Виявлені дефектні частини замінять до кінця січня, а перевірені літаки Sukhoi Superjet 100 вже відновили політ.

Цього тижня мексиканська авіакомпанія Interjet скасувала кілька рейсів через обов’язкову інспекцію безпеки щодо літаків Sukhoi Superjet 100 російського виробництва. У Росії авіакомпанія «Аерофлот» перед тим скасувала 21 рейс на внутрішніх російських авіалініях через ту ж причину.

Навесні 2012 року російський лайнер Sukhoi SuperJet-100 розбився в Індонезії під час проморейсу.