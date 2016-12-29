Китай: щонайменше 5 людей загинули в результаті атаки на урядову будівлю

Четверо нападників 28 грудня у автомобілі, начиненому вибухівкою, врізалися в урядову будівлю в в Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні на заході Китаю. В результаті подальшої перестрілки з поліцією загинули самі нападники. Повідомляється також про загибель іще однієї людини і поранення трьох.

Інцидент стався в районі, населеному уйгурами, коли транспортний засіб під керуванням зловмисників в’їхав у двір комуністичної партії і ввів у дію вибуховий пристрій.

Сотні людей були вбиті за останні роки в Сіньцзяні, який межує з Центральною Азією, в насильстві між уйгурами-мусульманами, які називають область своєю та етнічними китайцями, які заперечують їхні територіальні претензії.

Уряд звинувачує у заворушенням бойовиків-ісламістів, хоча правозахисники не виключають репресій Китаю проти уйгурів у Сіньцзяні.