США внесли до списку «терористичних організацій» студентське крило угруповання в Пакистані

Міністерство фінансів США 28 грудня внесло до списку «закордонних терористичних організацій» студентське крило базованого у Пакистані угруповання бойовиків «Лашкар-е-Тайба».

Повідомляється, що додали до списку групу «Студентська Аль-Мухаммедіа», зокрема двох лідерів «Лашкар-е-Тайби», спеціально позначених як «глобальні терористи». До них застосовано санкції США, а американським громадянам і компаніям заборонено мати справи з цими особами.

Угруповання, яке ще називають «Армією Справедливого», здійснює антиіндійські атаки, і як повідомляють, має зв’язки з розвідслужбами Пакистану. Це угруповання було звинувачене в організації численних нападів, зокрема 2008 року в Мумбаї, коли загинули 166 людей.

«Лашкар-е-Тайба» було заборонене урядом Пакистану в 2002 році, але, як стверджують посадовці США, продовжило діяти через підставні організації.