МЗС вимагає від Росії звільнення українських політв’язнів, а також засуджених і захоплених в окупації

МЗС України висловило Москві протест через затримання і порушення прав українців в Росії, окупованому Криму та в руках підтримуваних Кремлем сепаратистів на Донбасі. Про це йдеться у заяві МЗС у четвер.

«Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з триваючими репресіями, незаконними затриманнями, обшуками й арештами, а також тортурами й жорстоким поводженням щодо громадян України…Хоча й в Україну повернулося шестеро бранців, їхня кількість не зменшилася, а, навпаки, зросла: наразі нам відомо про політично вмотивоване утримання на території держави-окупанта щонайменше 17 українців. Ще більше наших співвітчизників безпідставно затримано та заарештовано на окупованому Кримському півострові. Понад сто українців у жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих районах Донецької та Луганської областей», – йдеться в повідомленні.

Як заявили українські дипломати,Росія продовжує практику систематичних безпідставних відмов українським консулам у наданні дозволів на відвідання українських політичних в’язнів.

«Існують беззаперечні свідчення щодо систематичного застосування щодо громадян України, які утримуються на території Росії та на окупованих територіях, недозволених методів дізнання, тортур, методів психологічного тиску», – йдеться в повідомленні.

В МЗС зазначили, що України вимагає від Росії негайно звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, а держави-члени ООН – вжити кроків для посилення з цього приводу тиску на Росію.

МЗС України неодноразово висловлювало Росії протест через порушення прав затриманих українців, зокрема з політичних мотивів. Слідчий комітет Росії заявляв, що має достатньо доказів провини громадян України, звинувачуваних в екстремізмі, диверсійній діяльності, шпигунстві тощо.