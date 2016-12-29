У Росії повідомляють про завершення активної фази пошуків на місці катастрофи Ту-154

Активна фаза пошукових робіт на місці катастрофи російського військового літака Ту-154 Міноборони завершена, повідомляють 29 грудня російські ЗМІ з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії.

Як повідомляє російське державне агентство ТАСС з посиланням на власне джерело, більшість фрагментів літака підняли на поверхню, а кораблі, що брали участь в пошуках, залишили акваторію Чорного моря.

Джерело в екстрених службах розповів агентству «Інтерфакс», що на поверхню підняли 20 тіл загиблих і значну кількість останків жертв авіакатастрофи. Для їх впізнання буде потрібна генетична експертиза.

Крім того, за повідомленням, плівка третьої «чорної скриньки» літака зазнала впливу морської води, але все-таки піддається зчитуванню. Розшифровка почнеться у другій половині дня 29 грудня.

Раніше повідомлялося, що літак міг впасти через те, що не спрацював механізм випуску закрилків, а екіпаж належним чином не зреагував на нештатну ситуацію.

Версію про теракт або диверсію на борту Федеральна служба безпеки Росії відкидає.

Літак Ту-154 Міністерства оборони Росії, що прямував із Сочі до Сирії, впав у Чорне море вранці 25 грудня. В авіакатастрофі загинули всі 92 людини, що були на борту: артисти ансамблю імені Александрова, військовослужбовці, журналісти, екіпаж і голова фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка.