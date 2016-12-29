Засідання суду у справі Лещенка перенесли на січень

Печерський районний суд Києва переніс на 25 січня 2017 року розгляд справи щодо депутата Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергія Лещенка, обвинувачуваного у вчиненні адміністративного правопорушення при купівлі квартири в Києві.

Судове засідання, під час якого мали розглянути адміністративну справу щодо звинувачення Лещенка в отриманні подарунка, який перевищує максимально можливу суму, перенесли через відсутність адвоката Лещенка. Як стало відомо в суді, він не прийшов на засідання, тому що був викликаний на допит з іншої справи.

Раніше цього місяця Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенком як народним депутатом. Йдеться про «знижку», яку він нібито отримав у процесі придбання квартири в центрі Києва.

Водночас адвокат Лещенка Дмитро Гненний заявляє, що ніякої знижки Лещенко не отримував, і суд має закрити провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях Лещенка правопорушення.

У вересні 2016 року стало відомо, що Сергій Лещенко придбав квартиру у новобудові в історичному центрі Києва площею 192 квадратні метри за 7,5 мільйонів гривень (понад 300 тисяч доларів).

Лещенко пояснив, що частина суми, витраченої на придбання квартири, – це його заощадження як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика. Депутат пояснив, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило вимог антикорупційного законодавства України.

1 грудня у НАЗК повідомили, що у купівлі квартири депутатом Лещенком є адміністративне порушення.

Сергій Лещенко, який написав низку матеріалів про корупцію у вищих ешелонах влади для видання «Українська правда», у 2014 році був обраний народним депутатом за партійними списками «Блоку Петра Порошенка».