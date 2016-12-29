Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
29 грудня 2016, Київ 12:41
Новини | Політика

Засідання суду у справі Лещенка перенесли на січень

Сергій Лещенко

Сергій Лещенко

Дивитись коментарі

Печерський районний суд Києва переніс на 25 січня 2017 року розгляд справи щодо депутата Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергія Лещенка, обвинувачуваного у вчиненні адміністративного правопорушення при купівлі квартири в Києві.

Судове засідання, під час якого мали розглянути адміністративну справу щодо звинувачення Лещенка в отриманні подарунка, який перевищує максимально можливу суму, перенесли через відсутність адвоката Лещенка. Як стало відомо в суді, він не прийшов на засідання, тому що був викликаний на допит з іншої справи.

Раніше цього місяця Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенком як народним депутатом. Йдеться про «знижку», яку він нібито отримав у процесі придбання квартири в центрі Києва.

Водночас адвокат Лещенка Дмитро Гненний заявляє, що ніякої знижки Лещенко не отримував, і суд має закрити провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях Лещенка правопорушення.

У вересні 2016 року стало відомо, що Сергій Лещенко придбав квартиру у новобудові в історичному центрі Києва площею 192 квадратні метри за 7,5 мільйонів гривень (понад 300 тисяч доларів).

Лещенко пояснив, що частина суми, витраченої на придбання квартири, – це його заощадження як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика. Депутат пояснив, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило вимог антикорупційного законодавства України.

1 грудня у НАЗК повідомили, що у купівлі квартири депутатом Лещенком є адміністративне порушення.

Сергій Лещенко, який написав низку матеріалів про корупцію у вищих ешелонах влади для видання «Українська правда», у 2014 році був обраний народним депутатом за партійними списками «Блоку Петра Порошенка».

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG