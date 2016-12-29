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29 грудня 2016, Київ 14:12
Новини | Події

ГПУ: в рамках справи щодо Єфремова склали повідомлення про підозру низці екс-посадовців з Луганщини

(©Shutterstock)

(©Shutterstock)

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Генеральна прокуратура заявляє, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо колишнього керівника парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова силовики склали повідомлення про підозру низці колишніх посадовців з Луганщини.

Як повідомляє прес-служба відомства, склали повідомлення про підозру колишньому народному депутату України від депутатської групи «За мир та стабільність», члену Партії регіонів Сергію Горохову, екс-голові Луганської обласної ради Валерію Голенку і його першому заступнику Євгену Харіну, колишньому Луганському міському голові Сергію Кравченку і його першому заступнику Манолісу Пілавову.

У Генпрокуратурі зазначають, що ці колишні посадовці підозрюються в пособництві в захопленні будівлі управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», державній зраді та вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб .

Правоохоронці заявляють, що СБУ розшукує цих людей, а також колишнього депутата Луганської обласної ради Арсена Клінчаєва.

ГПУ отримали ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час досудове розслідування триває.

30 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання Олександра Єфремова, якого прокуратура підозрює у причетності до створення угруповання «ЛНР», дій із метою зміни меж території України та заволодіння майном «Луганськвугілля». Сам Єфремов усі звинувачення на свою адресу відкидає. Наразі Єфремов перебуває під вартою.

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