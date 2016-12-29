Депортованого з Криму Халілова, що голодує, етапують із Краснодара до Ростова

Депортованого кримчанина Недіма Халілова вранці 29 грудня почали етапувати до фільтраційного табору в Ростовській області Росії, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії друг Халілова Айдер Ісмаїлов.

«Недім Халілов о 7 годині ранку подзвонив мені і сказав, що його перевозять в табір в селищі Гулькевичі Ростовської області. Наскільки я зрозумів, це територія цегельного заводу. Йому дали годину на збори. Після цього зв’язок обірвався. Зараз ми намагаємося зв’язатися з адвокатом для з’ясування всіх подробиць», – сказав Ісмаїлов.

У «Кримськотатарському ресурсному центрі» вважають, що «етап завдовжки в 600 кілометрів, в кількості 150 осіб він може не витримати, а якщо залишиться жити, то його здоров’ю буде завдано незворотніх каліцтв».

У середині грудня повідомлялося, що депортованого кримського активіста Недіма Халілова, який більше ніж місяць тому оголосив голодування у фільтраційному спецприймальнику в Краснодарському краї Росії, збираються госпіталізувати.

Халілов написав заяву в російські правоохоронні органи про відмову від госпіталізації в разі погіршення стану здоров’я.

7 листопада, за рішенням підконтрольного Кремлю суду кримського татарина Недіма Халілова вивезли за межі Криму. Халілову дали можливість заїхати додому, взяти теплі речі, гроші та документи. До 29 грудня Халілов перебував у фільтраційному пункті в Краснодарському краї Росії.