СБУ: полковнику Без’язикову повідомили про підозру у держзраді

Служба безпеки України заявляє, що полковнику Збройних сил України Івану Без’язикову, звільненому в липні з полону бойовиків, повідомили про підозру у державній зраді.

«Служба має беззаперечні докази (показання свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що він співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад», – сказав заступник начальника головного слідчого управління СБ України Віталій Маяков, якого цитує прес-служба відомства.

13 грудня СБУ повідомила про затримання Без’язикова за підозрою в співпраці з російськими спецслужбами. Як заявив тоді керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, Без’язикова підозрюють в участі у терористичній організації, про вербування українського військового свідчили, зокрема, інші колишні полонені.

У дружини офіцера щодо затримання її чоловіка дві версії.

«Мого чоловіка звільняли дуже тихо, щоб не знав ніхто зайвий. Тому що звільнення блокували. І зараз ті, хто його блокував – хтось звідси, хтось, кому він був не потрібен, хто його туди відправляв – роблять усе, аби його взагалі прибрати. Найпростіше – це посадити його у тюрму», – сказала вона у коментарі Радіо Свобода і зазначає, що інша версія – помста російських спецслужб.

«Коли мого чоловіка звільнили, вони кусали лікті, що втратили таку велику птаху», – вважає вона.

Полковника Без’язикова звільнили із майже дворічного полону у липні цього року.