За минулу добу на Донбасі 2 військових загинули, ще 2 поранені – Мотузяник

За минулу добу в результаті бойових дій на Донбасі двоє українських військовослужбовців загинули, ще двоє поранені, повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, один військовослужбовець загинув вчора в результаті бойових дій біля населеного пункту Крута Балка, інший військовослужбовець загинув і двоє отримали поранення під час розмінування неподалік Троїцького.

Мотузяник зазначив, що порушення режиму тиші минулої доби були зафіксовані на всіх напрямках.

«Противник не припиняє порушувати режим припиненн явогню на Світлодарські дузі, де вчора обстріли тривали сумарно близько шести годин. На цій ділянці фронту сепаратисти використовували міномети, по наших позиціях випустили близько 50 мінометних снарядів», – сказав він.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах околиць Дебальцева, Донецька, Саханки. Луганські сепаратисти заявили про вісім порушень режиму тиші з боку українських військових минулої доби.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.