Девальвація гривні не пов’язана з націоналізацією Приватбанку – НБУ

Девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний із переходом «Приватбанку» у державну власність, а зумовлений ситуативним зростанням попиту на іноземну валюту, заявляє Національний банк України.

«Твердження, що відтік депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійсності», – цитує прес-служба Нацбанку заступника голови НБУ Олега Чурія.

За його словами, з 19 грудня приплив коштів населення в інші банки удвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб із «Приватбанку». Крім того, Чурій наголосив, що період їх відтоку тривав лише три дні, після чого вкладники почали повертати кошти до фінустанови. При цьому відтік депозитів юридичних осіб був компенсований притоком на рахунках в інших банках коштів за відшкодування ПДВ.

Чурій також додав, що на готівковому ринку обсяг продажу валюти продовжує перевищувати покупку: у грудні чиста купівля банками валюти у населення, склав 34 мільйони доларів.

«Загалом фундаментальних передумов для коливань курсу гривні наразі немає – ринкові фактори наразі є сприятливими для валютного ринку. Продовжує надходити виручка від експорту зернових, а також зберігається сприятлива для українських експортерів кон’юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди», – заявили у НБУ.

За оцінкою Нацбанку, на ринок як і раніше впливають тимчасові фактори: відшкодування компаніям експортерам минулого і поточного тижня ПДВ на 12,5 мільярда гривень обмежило їхні потреби із продажу валютного виторгу, проте виріс попит на валюту з боку компаній, яким потрібно здійснювати платежі за кредитами в іноземній валюті в кінці року.

Напередодні Національний банк України знизив офіційний курс гривні на більше ніж 24 копійки – до 26,89 гривні за долар.