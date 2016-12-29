В угрупованні «ДНР» заявляють про затримання українця за підозрою в шпигунстві

В угрупованні «ДНР» заявляють про затримання громадянина України Леоніда Сичова за підозрою в шпигунстві.

За даними донецьких сепаратистів, затриманий збирав і передавав СБУ дані про передислокацію бойовиків і їхньої техніки.

Крім того, бойовики стверджують, що Сичов «добровільно написав підписку про конфіденційну співпрацю з органами СБУ з метою отримання можливості безперешкодного перетину лінії зіткнення в Донбасі».

У СБУ цю заяву угруповання «ДНР» не коментують.

Сепаратисти неодноразово заявляли про затримання українців запідозрою у шпигунстві, зокрема, у червні сепаратисти угруповання «ЛНР» заявили про затримання української журналістки з Івано-Франківська, кореспондентки інформаційного ресурсу «Голос-інфо» Ольги Сворак. Тоді бойовики заявили, що затримана «за завданням українських спецслужб займалася збором і передачею інформації політичного і військового характеру», щодо журналістки порушили «кримінальну справу» за статтею «шпигунство». Цього тижня Сворак звільнили з полону.

За останніми даними СБУ, нині в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України, у 2016 році з полону сепаратистів вдалося звільнити 16 українських заручників.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.