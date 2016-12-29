Прокуратура: справу щодо убивства у Кривому Озері направили до суду

Прокуратура завершила розслідування щодо смерті жителя селища Криве Озеро Олександра Цукермана, обвинувальнийакт направили до суду.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області, у кримінальному провадженні оголошено про підозру чотирьом колишнім працівникам Кривоозерського відділення поліції.

Їх обвинувачують в тому, що 24 серпня під час затримання жителя селища Криве Озеро, перевищуючи свої службові обов’язки, вони завдали потерпілому ушкодження у вигляді вогнепального поранення, від якого він помер, а також тілесні ушкодження, які з настанням смерті не пов’язані.

У прокуратурі зауважують, що, зокрема, поліцейський, який безпосередньо стріляв у потерпілого, обвинувачується у скоєнні умисного вбивства, перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалось насильством та застосуванням спеціальних засобів, а троє інших – у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством та застосуванням спеціальних засобів щодо потерпілого, за відсутності ознак катування.

24 серпня у прокуратурі повідомили про розслідування щодо дій поліцейських, які застосували фізичну силу і спецзасоби при затриманні чоловіка у селищі Криве Озеро, у результаті чого він загинув.

Тіло потерпілого направили для проведення судово-медичної експертизи до Миколаївського обласного бюро судово-медичних експертиз, щоб встановити причини смерті. Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що проведена прокуратурою Миколаївської області експертиза встановила, що померлого били і в нього стріляли з травматичної зброї.