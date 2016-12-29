ДМС: у 2016 році вісім росіян отримали статус біженця в Україні

Державна міграційна служба України заявляє, що станом на листопад 2016 році вісім громадян Російської Федерації отримали статус біженця.

Як йдеться у відповіді ДМСУ на запит Радіо Свобода, всього за 11 місяців 2016 року за захистом до України звернулися 69 громадян Росії, з них 8 отримали статус біженця, а 10 отримали додатковий захист.

Крім того, у Державній міграційній службі повідомили, щоза 11 місяців 2016 року громадянство України за територіальним походженням набули 1704 громадянина Росії, указами президента прийнято до громадянства України 104 росіянина.

У серпні в Україні просив притулку російський активіст Роман Рословцев, відомий, зокрема, тим, що багато разів виходив на акції протесту в центрі Москви в масці президента Володимира Путіна, за що його щоразу затримували. Як повідомляли тоді прикордонники, росіянин звернувся із заявою щодо отримання статусу біженця на території України «у зв’язку з політичним переслідуванням у Росії».

Вже наприкінці вересня Рословцев був знову затриманий у центрі Москви за чергову протестну акцію, хоч уже й без маски Путіна.

У лютому 2014 року невідомі озброєні люди, яких називали «зеленими чоловічками», захопили головні державні установи Автономної Республіки Крим і підняли над будівлями російський прапор. Крім того, «зелені чоловічки», яких також називали «ввічливими людьми», блокували українські військові частини.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія заявила про включення Криму до свого складу.

Пізніше президент Росії Володимир Путін зізнався, що «зелені чоловічки» – російські військові.

Україна офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».