Суд продовжив арешт затриманого у Криму «диверсанта» Сулемайнова – адвокат

В анексованому Криму Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт затриманому влітку «диверсанту» Редвану Сулейманову до 30 січня 2017 року. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Еміль Куредінов.

«Редвану Сулейманову – заарештованому ФСБ в цьому році «диверсанту» – суд безпідставно продовжив арешт до 30 січня 2017 року. ФСБ стверджує, що Сулейманов завдав Росії, в тому числі і ФСБ, збитків в розмірі понад 4 мільйонів рублів», – повідомив адвокат.

Обвинувачений в участі в «українській диверсійної групи» Редван Сулейманов перебуває під арештом в Сімферопольському слідчому ізоляторі, у його справі триває слідство.

Російські ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляли, що Редвана Сулейманова затримали 30 липня на території аеропорту Сімферополя. 12 серпня Федеральна служба безпеки розіслала російським медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка. За словами Сулейманова, спочатку до його завдань входило збирання інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі й аеропорту місце для закладки вибухових пристроїв.

ФСБ Росії 10 серпня повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Цьому передували триденні блокування російськими прикордонниками підконтрольних їм кримських пунктів в'їзду й виїзду на адміністративному кордоні з окупованим півостровом.

Влада України заперечує звинувачення Москви й назвала їх «провокацією» російських спецслужб.