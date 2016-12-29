Меметов: ще одного фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» відправили на психіатричну експертизу

Фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Ремзі Меметова 29 грудня вiдправили на проходження примусової психіатричної експертизи. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив син затриманого Ділявер Меметов.

«Сьогодні батька (Ремзі Меметова – ред.) забрали в Сімферопольську психіатричну лікарню №1. Забрали тому, що слідчі заходи передбачають проведення слідчої експертизи. За фактом експертиза, яка триває не більше двох годин, перетворилася в примусову госпіталізацію терміном майже на місяць. Зараз є інформація тільки щодо мого батька, про решту членів «бахчисарайської четвірки» поки відомостей немає», – сказав син затриманого.

Він заявив, що ні в які організації вони не зверталися, тому що «це процедура примусова, і ніхто від неї не дінеться».

«Спочатку передбачається співпраця зі слідством. А про яку співпрацю може йти мова, якщо всі обвинувачені не визнають своєї провини? А якщо вони не хочуть співпрацювати, значить, будуть примусово доставлені в психіатричну лікарню. Тому ми ці питання висвітлюємо тільки в соціальних мережах і за допомогою журналістів», – пояснив Меметов.

Він додав, що зараз у Ремзі Меметова діагностували артроз і гіпертонічну хворобу другого ступеня.

«Через відсутність лікування та медикаментів, ці хвороби прогресують», – розповів Ділявер Меметов.

12 травня в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, а також у місцевому кафе. У результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абельтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».