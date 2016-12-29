Парубій заявляє про сценарій дестабілізації роботи Ради для розхитування ситуації в Україні

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що є сценарій дестабілізації роботи парламенту з метою розхитування ситуації в Україні.

«Є сценарій дестабілізувати роботу українського парламенту, бо, на думку його авторів, криза в державі повинна починатися в парламенті. І цього року ми відчували атаки на український парламент», – сказав Парубій, вітаючи працівників апарату Верховної Ради з прийдешніми святами.

«Рік, що минає, був надзвичайно важким роком для нашої держави, як і останні роки. Але цей багато в чому був переломним та ключовим для Верховної Ради України. Ми – парламент воюючої держави, і війна, яка ведеться проти нас, відбувається не тільки на фронті…», – додав спікер, якого цитує прес-служба Верховної Ради.

Парубій нагадав, що від початку цього року депутати ухвалили в цілому 224 закони, зокрема понад 100 – восени.

Відповідно до календарного плану, з 26 грудня по 30 грудня депутати працюють з виборцями, у січні 2017 року 3–6 січня – робота в комітетах, 10 –13-го – робота з виборцями. Перше пленарне засідання Ради у 2017 році заплановане на 17 січня.