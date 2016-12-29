Прокуратура: справи щодо 11 екс-депутатів парламенту Криму передали до суду

Прокуратура Криму, яка працює при Генпрокуратурі України, направила до суду обвинувальні акти стосовно 11 колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим.

Як повідомляє прес-служба відомства, направлені обвинувальні акти щодо Сергія Цекова, Світлани Савченко, Костянтина Бахарєва, Едіпа Гафарова, Анатолія Заїченка, Ремзі Ільясова, Григорія Іоффе, Володимира Кличнікова, Віталія Нахлупіна, Єфима Фікса, Сергія Шувайникова, які обвунувачуються у держзраді.

«У ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 ці депутати надали допомогу та сприяли окупації Криму. Зокрема, вони незаконно ухвалили низку постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», – йдеться у повідомленні.

У вересні генпрокурор України Юрій Луценко заявляє, що генеральна прокуратура Росії передала українській стороні «беззаперечні» докази державної зради 229 кримських прокурорів.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».