У Пакистані арештували чоловіка після вбивства дружини

Пакистанська поліція повідомляє, що громадянку Німеччини, етнічну пакистанку, вбив її чоловік під час відвідин Пакистану.

Чоловіка взяли під варту після смерті жінки, лікарки, у провінції Пенджаб повідомив 29 лютого речник поліції Абдул Рехман.

Чоловік сказав поліції, що він випадково застрелив дружину, Узму Хан, коли вчив сина поводитися з пістолетом.

Але, як повідомляють пакистанські ЗМІ, сестра загиблої розповіла, що чоловік застрелив її сестру під час сварки, і намагається представити це як випадковість. Вона також сказала поліції, що чоловік Узми Хан бив її, і що на її тілі були численні сліди тортур.

Медики, натомість заявили, що не можуть підтвердити факту тортур.

На питання, чи могла смерть Узми Хан бути «вбивством честі», у поліції відповіли, що ще зарано говорити про мотиви.

Родина приїхала до Пакистану 19 грудня, щоб провідати родичів.

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